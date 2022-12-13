Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен

Сергей Потапов рассказал об изучении взрывотехниками состояния авиационной бомбы в регионе.

Найденный в Белгороде боеприпас большой мощности, по экспертной оценке, не взрывоопасен. Соответствующее заявление журналистам в рамках оперативного брифинга сделал местный руководитель ГУ МЧС Сергей Потапов. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в социальных сетях объявил о том, что около жилого здания по улице Шаландина выявлена авиационная бомба. Экстренным ведомствам пришлось эвакуировать жителей 17 ближайших многоквартирных зданий, расположенных в радиусе 200 метров. Далее граждан направили в пункты временного размещения, в которых для них чиновники подготовили все необходимое. На транспортировку людей выделено 90 автобусов. В регионе по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям объявлен режим ЧС.

Взрывотехники оценили обстановку и, по их мнению, по экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен... После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения. Сергей Потапов, глава ГУ МЧС по Белгородской области

Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек.

Фото и видео: Telegram / На видео видно