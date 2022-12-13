Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек

Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в городе.

В субботу днем 22 апреля саперы российского министерства по обороне обнаружили в Белгороде взрывоопасный предмет - авиационную бомбу. После этого из опасной зоны специалисты по решению оперативного штаба эвакуировали жителей 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 метров. По предварительным сведениям от властей, речь идет о более чем трех тысячах граждан. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал региональный губернатор Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что предмет располагается по адресу улица Шаландина, 15. В ближайшее время находка будет обезврежена на полигоне.

Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана. Вячеслав Глвдков, глава Белгородской области

Известно, что в 13 часам дня в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на малой Губкина сформированы два пункта сбора, к которым будут поданы автобусы. В общей сложности регион направил на реализацию задачи по развозке граждан 90 транспортных средств. Вячеслав Гладков напомнил населению о том, что в пунктах размещения организованы все условия для пребывания людей: есть питьевая вода и организовано горячее питание.

Пострадавшим в теракте в кафе на Университетской набережной выплатили более 12 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков, BAZA