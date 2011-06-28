Гладков сообщил об установке в Шебекине 500 контроллеров на двери подъездов

В приграничном регионе сообщили о мерах по безопасности населения.

Около 500 контроллеров для быстрого открытия магнитных домофонов многоквартирных домов в случае ракетной опасности установили региональные власти на двери в городе Шебекино Белгородской области. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале.

В Шебекино завершили установку 500 контроллеров на подъездах. Это позволяет нам во время сигнала ракетной опасности размыкать домофоны, а значит все, кто находится рядом с этими подъездами, имеют возможность спасти свои жизни. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что указанные контроллеры подключены к системе ЕДДС. Во время сигнала ракетной опасности они автоматически открывают домофоны в течение 5 или 10 секунд. На дверях подъездов, на которых установлены такие устройства, размещена соответствующая наклейка. Российский чиновник заметил, что в администрацию поступи ло много вопросов относительно того, что устройства не всегда срабатывают при артиллерийском обстреле. Вячеслав Гладков указал, что его коллеги решают проблему и реагируют на существующие вызовы, связанные с близостью объектов от государственной границы.

Число пострадавших из-за обстрела Белгорода ВСУ выросло до 46 человек.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков