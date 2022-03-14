Число пострадавших из-за обстрела Белгорода ВСУ выросло до 46 человек

Глава региона уточнил сведения по пациентам, пострадавшим от ударов ВСУ.

Ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины территории Белгорода и Белгородского района получили 46 местных жителей. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник заметил, что состояние одного из пострадавших несовершеннолетних пациентов остается тяжелым. Власти планируют двоих взрослых пострадавших в течение дня перевести на лечение в Москву. Администрация региона находится в контакте с федеральным министерством по здравоохранению.

Пять мирных жителей погибли, искренние слова соболезнования всем родным и близким. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находятся 37 человек, 7 из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Вячеслав Гладков, глава региона

В пресс-службе губернатора Белгородской области уточнили, что в общей сложности в тяжелом состоянии находятся 10 раненых человек, включая двоих детей. В настоящее время четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), включая одного ребенка. За минувший день в Белгородской области пострадали 52 человека.

Гладков: свыше 170 белгородских школьников будут учиться в школах ЯНАО.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков