Дети из российского приграничного региона будут временно обучаться в ЯНАО.

Более 170 школьников из приграничных районов Белгородской области будут учиться в образовательных учреждениях городов Ноябрьск и Салехард на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Известно, что речь идет о двух школах: Санаторно-лесной и Центре духовно-нравственного воспитания. Дополнительно несовершеннолетним гостям региона будет обеспечено посещение спортивных секций.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов предложил взять 170 наших детей для того, чтобы иметь возможность пройти очное обучение в первом и втором семестрах в школах Ноябрьска и Салехарда. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что ранее администрация уведомила о том, что детей из приграничных населенных пунктов, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны армии киевского режима, местные власти могут отправить на очное обучение в безопасные регионы страны.

Пострадавшие при атаках ВСУ жители Белгородской области отдохнули в санаториях.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков