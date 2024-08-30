  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:15
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гладков: свыше 170 белгородских школьников будут учиться в школах ЯНАО

0 0

Дети из российского приграничного региона будут временно обучаться в ЯНАО.

Более 170 школьников из приграничных районов Белгородской области будут учиться в образовательных учреждениях городов Ноябрьск и Салехард на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Известно, что речь идет о двух школах: Санаторно-лесной и Центре духовно-нравственного воспитания. Дополнительно несовершеннолетним гостям региона будет обеспечено посещение спортивных секций.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов предложил взять 170 наших детей для того, чтобы иметь возможность пройти очное обучение в первом и втором семестрах в школах Ноябрьска и Салехарда.

Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что ранее администрация уведомила о том, что детей из приграничных населенных пунктов, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны армии киевского режима, местные власти могут отправить на очное обучение в безопасные регионы страны.

Пострадавшие при атаках ВСУ жители Белгородской области отдохнули в санаториях.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, учебный год, школа, янао
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии