Вячеслав Гладков рассказал о господдержке пострадавших в регионе.

В пансионатах и санаториях страны отдохнули четыре тысячи жителей Белгородской области, которые пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник отметил, что глава государства принял решение об оказании поддержки местному населению из приграничного региона страны, которые потеряли жилье или имеют легкие ранения из-за обстрелов противника.

Им предоставляется возможность отдохнуть в пансионатах и санаториях нашей страны. Уже четыре тысячи человек воспользовались данной возможностью. Вячеслав Гладков, глава региона

Известно, что до конца 2024 года 6,5 тысяч пострадавших от обстрелов армии киевского режима жителей Белгородской области отдохнут в санаториях и пансионатах ряда субъектов РФ.

В еще одно село Белгородской области ограничили въезд.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков