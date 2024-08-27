В еще одно село Белгородской области ограничили въезд

Вячеслав Гладков рассказал о нововведениях ждя местных жителей.

Въезд на территорию села Вязовое, расположенного в Краснояружском районе Белгородской области власти ограничили с 27 августа из-за сложной оперативной обстановки. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник заметил, что в среду, 28 августа, на заседании оперативного штаба его коллеги планируют принять решение по отселению таких населенных пунктов как Дроновка и Пороз Грайворонского округа, а также села Старый Хутор в Валуйском городском округе. Известно, что порядок единоразовых выплат для граждан будет доведен до каждого проживающего человека при помощи специальных комиссий. Эти органы начнут свою работу через неделю.

В селе Вязовое вводим тот же режим, который действует в селе Колотиловка - ограничиваем въезд. Формируем списки на единоразовую выплату в 15 тыс. рублей. По Колотиловки эта выплата начнет выплачиваться уже с этой недели. Вячеслав Гладков, глава региона

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Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков