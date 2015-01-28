В Старом Осколе устранили аварию на водопроводе

Вячеслав Гладков прокомментировал последствия коммунальной аварии в регионе.

Порядка восьми тысяч потребителей из Старого Оскола, расположенного на территории Белгородской области, все еще остаются без водоснабжения из-за прошедшей накануне коммунальной аварии. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник объяснил, что в настоящее время авария на сети устранена, а возобновление подачи воды всем абонентам планируется до конца дня, 23 августа.

В Старом Осколе завершается устранение аварии на водопроводе. Сегодня без воды остаются 8 тыс. человек. Система отремонтирована, сварочные работы завершены, идет заполнение системы. До конца дня все решим. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что из-за коммунальной аварии на водопроводе в городе остались без воды более 80 тысяч жителей. Власти осуществляли им подвоз воды. В больницах и пунктах временного размещения запасы воды имелись в необходимом количестве.

В Старом Осколе порядка 20 тыс. человек остаются без воды.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков

