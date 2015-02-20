В Старом Осколе порядка 20 тыс. человек остаются без воды

Вячеслав Гладков рассказал о восстановительных работах в регионе.

Порядка 20 тысяч человек в Старом Осколе Белгородской области остаются без водоснабжения из-за прошедшей накануне коммунальной аварии. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник заметил, что у порядка 60 тысяч абонентов подача воды уже возобновлена.

Продолжается ликвидация последствий аварии на водопроводе в Старом Осколе. Вчера было отключено от воды более 80 тыс. человек. Сейчас без воды остаются 20 тыс. человек, более 60 тыс. - пока с давлением ниже нормы. Осуществляется подвоз воды. Вячеслав Гладков, глава региона

По словам представителя администрации, на текущий момент больницах и пунктах временного размещения запасы воды остаются, а восстановительные работы на территории региона будут вестись на протяжении всего дня.

В Белгородской области пройдут учения по гражданской обороне.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков