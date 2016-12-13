Гладков рассказал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы

Глава региона рассказал о гуманитарной помощи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в собственном Telegram-канале подписчикам о том, что несколько российских регионов к настоящему моменту уже приняли у себя более 700 человек из Шебекинского округа. Он добавил, что днем 9 июня в Тульскую область отправились 49 жителей. Также гостей приняли у себя Пензенская и Липецкая области. Накануне глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с прибывшими из другого региона страны россиянами, среди которых оказались семьи с детьми, проживающие на пострадавших территориях. Вячеслав Гладков также напомнил о получении гуманитарных грузов практически со всего государства. В частности, за день власти получили и разгрузили 79 фур, в которых находилось около двухсот тон груза.

Сегодня пункты выдачи гуманитарной помощи работают, но завтра-послезавтра нам нужно рассортировать и развезти, чтобы все жители эвакуированных городов и сел имели возможность вне зависимости от того места, где проживают, получить все группы товаров. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Чиновники в Блгородской области продолжат заниматься социальными выплатами. Вячеслав Гладков рассчитывает, что получится максимально быстро проверить все имеющиеся в нашем распоряжении списки для того, чтобы деньги единоразовой помощи пострадавшим дошли до адресата.

Губернатор Гладков: в Белгородской области после обстрелов ВСУ пострадали три человека.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков