Гладков: семье погибшего в ходе обстрела в Белгороде выплатят 3 млн рублей

Деньги будут выплачены из резервного фонда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семье погибшего гражданина России в ходе обстрела в Белгороде выплатят 3 млн рублей. Об этом он сказал в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Деньги будут выплачены из резервного фонда. Гладков напомнил, что власти региона также выплачивают семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине.

Ранее Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле в Белгороде.

Видео: Telegram / Настоящий Гладков