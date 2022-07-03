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Гладков: семье погибшего в ходе обстрела в Белгороде выплатят 3 млн рублей

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Деньги будут выплачены из резервного фонда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семье погибшего гражданина России в ходе обстрела в Белгороде выплатят 3 млн рублей. Об этом он сказал в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Деньги будут выплачены из резервного фонда. Гладков напомнил, что власти региона также выплачивают семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине.

Ранее Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле в Белгороде.

Видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, выплата, вячеслав гладков, обстрел, погибший
Категории: Лента новостей, Новости России,

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