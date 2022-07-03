Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле в Белгороде

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле украинскими войсками в Белгороде. Об этом он сказал в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Один из погибших является гражданином России, трое - граждане Украины. Гладков назвал "абсолютным верхом цинизма" действия правительства Украины, которое убивает своих граждан на российской территории. Также глава региона сообщил, что жизни четырем раненным, пострадавшим в результате обстрела, ничего не угрожает.

Я хотел высказать искреннего соболезнования всем семьям, которым сегодня пришло горе. Вы должны помнить, что мы всегда с вами и всегда готовы решить все вопросы, которые есть у вас. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее мы сообщали, что в Белгороде после серии хлопков погибли три человека.

Видео: Telegram / Настоящий Гладков