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В Белгороде после серии хлопков погибли три человека

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Сообщается, что сработала система противовоздушной обороны.

В Белгороде после серии громких хлопков погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля. Сообщается, что сработала система противовоздушной обороны. Гладков также сообщил о четырех пострадавших, в числе которых был ребенок десяти лет. Его и мужчину доставили в больницу. Других пострадавших осмотрели на месте.

Также сообщается о частичном разрушении 11-ти многоквартирных домов. 39 частных домов повреждены, пять из них полностью разрушены.

Ранее мы сообщали, что в России продлили ограничение полетов на юг страны до 6 июля

Видео: YouTube / РИА Новости

Теги: белгород, вячеслав гладков, гибель, хлопки
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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