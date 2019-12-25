Он рекомендует населению пройти вакцинацию, чтобы гарантировано вырабатывались антитела.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитные антитела к COVID-19 не вырабатываются у 20% переболевших. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он рекомендует населению пройти вакцинацию, чтобы гарантировано вырабатывались антитела.

Ранее EMA подтвердила безопасность вакцины AstraZeneca.