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Гинцбург заявил, что вакцинированный интерназально не будет переносчиком COVID-19

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При этом, по словам Гинцбурга, назальная вакцина не отменит необходимость обычной прививки/

Интерназальный способ вакцинации от коронавируса позволит ограничить распространение инфекции за счет создания стерильного иммунитета. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас нельзя гарантировать, что вакцинированный человек, вдохнув или подышав воздухом, который содержит много возбудителей COVID-19, у него на носоглотке, на гландах не осядет вирус. И этот вирус может быть передан невакцинированным людям.

Александр Гинцбург, директор центра им. Гамалеи

При этом, по словам Гинцбурга, назальная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней.

Путин намерен принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19.

Видео: Youtube/Россия 24

Теги: александр гинцбург, назальная вакцина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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