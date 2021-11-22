Путин намерен принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19

Сейчас в основном препарат проверяют на сотрудниках центра им. Гамалеи.

Президент России Владимир Путин заявил о решении принять участие в испытании назальной вакцины от COVID-19. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с замдиректора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.

По словам специалиста, назальную форму препарата от коронавируса планируется внедрить в ближайшее время после завершения клинических исследований. Сейчас же в основном лекарство проверяют на сотрудниках НИИ.

Я могу принять участие в этом эксперименте? Владимир Путин, президент РФ

Логунов утвердительно ответил российскому лидеру, уточнив, что ему для этого будет необходимо подписать согласие. Путин дал обещание, что обязательно сделает это.

Напомним, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что специалисты не обнаружили побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19. По его словам, прививаться ею нужно будет не чаще одного раза в шесть месяцев.

Ранее российский глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что РФ в 2022 году сможет произвести два миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Видео: kremin.ru