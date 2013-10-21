Гинцбург: вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М"

В НИЦ имени Гамалеи ждут подтверждения регистрации препарата для профилактики ковида для несовершеннолетних.

Генеральный директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М". Об этом специалист сообщил в комментарии для "РИА Новостей". Он оценил, какое название может получить препарат, разработанным НИЦ эпидемиологии и микробиологии.

Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что в Москве в июля 2021 года ведутся клинические испытания для несовершеннолетних по вакцине от коронавируса. В тестировании принимают участие дети в возрасте от 12 до 17 лет. В конце сентября НИЦ имени Гамалеи подал в Минздрав РФ пакет документов для регистрации нового варианта вакцины. В том случае, если препарат одобрят, то несовершеннолетние будут прививаться только на добровольной основе, а также при согласии законных представителей или родителей.

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V".

Фото: Совет Федерации