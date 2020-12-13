Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от коронавируса в течение двух лет. Такое заявление он сделал в эфире "Соловьев Live".
... данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше.
Александр Гинцбург.
Также директор Центра имени Гамалеи заявил, что препарат на 96% гарантирует, что пациент не заразиться COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме.
Видео: Youtube/Соловьёв LIVE
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