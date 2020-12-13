Российская вакцина на 96% гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от коронавируса в течение двух лет. Такое заявление он сделал в эфире "Соловьев Live".

... данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше. Александр Гинцбург.

Также директор Центра имени Гамалеи заявил, что препарат на 96% гарантирует, что пациент не заразиться COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE