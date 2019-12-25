Каждому пациенту присваивается специальный код.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости".

Он рассказал, что врачи, проводящие вакцинацию, и испытуемые не знают что вводят — плацебо или препарат от коронавируса.

Знает только компьютер, который все зашифровал. Александр Гинцбург, директор цетра Гамалеи

По его словам, каждому пациенту присваивается специальный код, который позволяет исключить случаи, когда изначально пациенту вводят вакцину, а после плацебо — или наоборот.

В конце испытаний каждый из добровольцев узнает о том, что вводили ему в организм.

Ранее в центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19.

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