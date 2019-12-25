Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев омикрона в 89%

Глава НИЦ имени Гамалеи рассказал, что вакцинирование поможет избежать госпитализации пациента.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность препарата "Спутник V" против тяжелых случаев заражения "омикроном", По данным специалиста, действенность вакцинации данным препаратом составляет 89%. Именно такой уровень показывают пациенты, которые прошли через две прививки. В случае, если человек позже получил третью, бустерную дозу, что его защита от госпитализации и тяжелого протекания инфекции составит порядка 93-94%.

Могу сообщить последние данные, что эффективность "Спутника V" по отношению к тем вариантам "омикрона", которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт подчеркнул, что защита от заражения за счет вакцины действительно не очень высокая - она находится на уровне 56%. Повысить этот уровень призвана назальная форма вакцины.

Гинцбург объяснил совместное применение назальной вакцины и "Спутник V".

Фото: Госдума России

