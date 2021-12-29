Гинцбург объяснил совместное применение назальной вакцины и "Спутник V"

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил журналистам совместное использование назальной вакцины против коронавирусной инфекции и прививки "Спутником V". "РИА Новости" узнали у специалиста, что в том случае, если назальная вакцина даст 100% защиту организма от заражения ковидом, то пациент может отказаться от укола. Однако если клинические испытания дадут ученым понять, что препарат защищает человека только на уровне 70-80%, то препараты для профилактики COVID-19 потребуется комбинировать друг с другом.
Когда мы в результате большой статистики узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое.
Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи
Напомним, что в середине октября 2021 года российский Минздрав разрешил разработчикам проводить клинические исследования назальной вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.
Клинические испытания вакцины "Спутник М" перенесли на три недели.
Фото: YouTube / Valdai Club
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все