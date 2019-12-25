Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность

Осенью могут зарегистрировать вакцину от коронавируса для несовершеннолетних.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российский препарат от коронавируса "Спутник V", который был разработан на базе центра, за год существования доказал свою безопасность и эффективность. Об этом он сказал в интервью изданию "Известия".

Специалист отметил, благодаря своим качествам вакцина оказалась востребованной не только на территории России, но и за границей.

Предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, полностью сбываются. Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала <…> За год "Спутник V" полностью оправдал себя. Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

По его словам, осенью грядущего года может быть зарегистрирована вакцина для несовершеннолетних, после чего, вероятно, начнут прививать от COVID-19 и российских школьников.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российский препарат "Спутник V" показал свою эффективность против штамма "дельта". По словам министра, данная вакцина приблизительно на 95 процентов защищает против тяжелого течения COVID-19.

Фото: Telegram / Спутник V