Гимназию в Невском районе эвакуируют из-за анонимного звонка

С эвакуации началася учебный день в школе Невского района на улице Крыленко. Очевидцы говорят. что причина в анонимном звонке о заложенной бомбе.

Утром в пятницу, 13 октября, гимназию №343 на улице Крыленко эвакуировали. По предварительным данным, дело в звонке от анонима, который сообщил о заложенной бомбе.

Школьников собирают на стадионе у учебного заведения. Официальных данных о причине эвакуации пока нет. Зато есть данные, что эвакуировали еще две школы: гимназию 272 и расположенную рядом 624 школу. Там также причиной называют анонимные звонки.

"Начальные классы уводят в 14 школу, остальные на площадке возле школы. Поступил звонок о заминировани", - сообщает свидетель Оксана Игнатьева в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В понедельник в Петербурге эвакуировали десятки школ из-за анонимных звонков. На улице одновременно оказались ученики двух десятков школ.

Фото: ВКонтатке / ДТП и ЧП Санкт-Петербург