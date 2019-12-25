Гимназия в Киришах полностью перешла на дистанционное обучение

Решение приняло районное отделение Роспотребнадзора.

Школьники, обучающихся в гимназии Киришского района Ленинградской области, снова обучаются в дистанционном формате. Всего получают знания дома 677 человек. Об этом сообщил 47news со ссылкой на замдиректора учреждения по безопасности Наталью Жаравину.

Известно, что решение было принято сотрудниками районного Роспотребнадзора. Руководству гимназии пришлось следовать указаниям для профилактики сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Уроки будут вестись с помощью системы "Современное образование Ленинградской области" и Zoom.

Никаких подробных комментариев от руководства школы не поступало.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти открылись 6 новых школ 1 сентября.

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