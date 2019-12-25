Гимназия № 406 в Пушкинском районе примет учеников 1 сентября

До конца года в Пушкине введут в эксплуатацию 8 социальных объектов.

Губернатор посетил два корпуса гимназии №406 на на Леонтьевской и Церковной улицах. Александр Беглов поставил задачу реконструировать здания к первому сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Это будет хороший подарок жителям Пушкина сказал Беглов.

Он также отметил, что строители должны ввести в строй порядка 8 социальных объектов. Уже почти год, с сентября 2019 года, реконструкция гимназии №406 находится на личном контроле губернатора. На данный момент здание на Леонтьевской улице готово на 78%, а на Церковной улице – на 60%.

В здании на Леонтьевской улице будут учиться 550 школьников, на Церковной улице - 350 учеников младших классов.

Ранее мы писали, что школьники из Выборга получили награды от губернатора.

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