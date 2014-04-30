Спортсмены из Красногвардейского района впервые одержали победу на Кубке Петербурга по спортивной гимнастике

Подготовку спортсменов обеспечивали опытные наставники — Владимир Стерхов, Эдуард Шаронов и Вадим Сметанин.

Спортсмены из Красногвардейского района впервые одержали победу на Кубке Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике, завоевав девять наград различного достоинства. Об успехах ребят проинформировала пресс-служба района.

Сергею Ларчеву, Юрию Буссе и Илье Панихину, воспитанникам Спортивной школы №2, удалось продемонстрировать выдающиеся результаты и занять лидирующие позиции в турнирной таблице соревнований.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского