Скульптура петербургских архитекторов победила в конкурсе "Мобильный обелиск".

На набережной "Севкабель Порта" появится гигантский поплавок. Информация об этом появилась в официальной группе общественного пространства "ВКонтакте".

Скульптуру "Поплавок. Ожидание клева" придумали петербургские архитекторы Елизавета и Иван Хухка. Она победила в конкурсе "Мобильный обелиск". Поплавок можно будет увидеть на фестивале "Мир архитектуры и дизайна", который будет проходить в Северной столице с 5 по 7 апреля. Затем его перенесут на набережную "Порта Севкабель".

Ранее мы писали, что в канале Грибоедова появилась новая скульптура.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port