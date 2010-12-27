В канале Грибоедова появилась новая скульптура, она не простояла и дня

Арт-объект "МамаWok", созданный группой "Явь", появился в канале Грибоедова, напротив дома 103. Впрочем, через два часа скульптуру атаковали вандалы.

В Петербурге появилась новая скульптура, однако она не простояла и дня. Об этом пишет "Фонтанка".

Арт-объект "МамаWok", созданный группой "Явь", появился в канале Грибоедова, напротив дома 103. Как сообщает в соцсетях сама творческая группа, проект был создан в противовес арт-объекту "ПапаWok" Сергея Бородкина, который появился в прошлом году. Согласно идее, папа - глава семьи и ее основа.

С данной точкой зрения художники не согласились.

"Сейчас мама – глава и основа семьи, а не папа, как думает Бородкин. При этом крайне важно понимать, что в осознанной семье умных и любящих людей никаких глав и основ нет, а есть любовь, равноправие, взаимопонимание и поддержка" - сообщает арт-группа.

Позже художники сообщили, что скульптуру попортили вандалы. Злоумышленники сорвали голову скульптуры с петель.

Фото: ВКонтакте/Арт-группа Явь