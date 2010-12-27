Каждый мяч расписан в стиле страны, участвующей в чемпионате мира по футболу 2018 года.

К ЧМ-2018 в Москву привезут 32 гигантских футбольных мяча из Мексики. Макеты разрисовали художники из арт-группы Locos por el Arte ("Помешанные на искусстве"). Каждый мяч расписан в стиле страны, участвующей в мундиале. Об этом сообщают "Риа новости".

Чемпионат мира скоро начнется, и предметы выставки Ball Parade ("Парад мячей") совершат путешествие, чтобы прибыть вовремя и показать миру мексиканские культуру и искусство. Художники из арт-группы Locos por el Arte

Сообщается, что на российском мяче нарисованы матрешки, храм Василия Блаженного, а также написано название страны на русском языке. Все эти рисунки переплетаются с традиционными мексиканскими мотивами. Этот прием использовали художники, чтобы подчеркнуть участие Мексики в ЧМ-2018. Арт-объекты можно будет увидеть на Красной площади. Отправление выставки Ball Parade из Мексики назначено на 13 мая.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Международной федерации футбола (FIFA) ожидают аншлаги на все матчи.

Ранее мы писали, что среди петербургских болельщиков пройдет свой чемпионат мира по футболу.

Фото: Twitter / BallParade, pixabay.com