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Гидрометцентр предупредил о похолодании в Центральной России

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Ощутимо подмерзнут Нижегородская и Кировская область.

Главный специалист лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала понижение температуры в центральных районах страны. Беседовала с синоптиком "Российская газета".

Москва и Московская область в среду, 23 октября, охладятся до +11...+16 ˚С, в четверг будет чуть холоднее. В пятницу и субботу изменений не ожидается.

Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области почувствуют понижение температуры к четвергу. Будет не выше +12...+17 ˚С. Разница с +20 ˚С, стоявшими в начале недели, будет ощутима. Также со среды начнет портиться погода в Нижегородской и Кировской областях. Днем температура в этих районах поднимется не выше +4...+9 ˚С.

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Видео: YouTube / Александра Лихачёва

Теги: гидрометцентр россии, центральная россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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