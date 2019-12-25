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Гидрометцентр обещает петербуржцам жару в +217 градусов Цельсия
Сегодня, 17:52
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smirenny

Гидрометцентр обещает петербуржцам жару в +217 градусов Цельсия

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Ошибку пока не исправили.

Вечером в воскресенье на сайте гидрометцентра заметили забавную ошибку: эксперты обещают петербуржцам +217 градусов жары. 

Так, ошибку допустили на главной странице. По всей видимости, специалисты имели в виду +17 градусов. Во вторник, 11 августа, горожан ожидает небольшой дождь, умеренный ветер. Температура воздуха ночью поднимется до +14, а днем – до +18.

Ранее мы писали, что до плюс 27 градусов ожидается в Петербурге в воскресенье.

Фото: скрин с сайта meteo.nw.ru

Теги: гидрометцентр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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