Ремонт на внешнем кольце КАД завершился досрочно

Первоначально работы планировали завершить 20 июня 2023 года.

На внешнем кольце КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей досрочно завершены ремонтные работы. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Рабочие закончили мероприятия в 5:00 13 июня: они полностью заменили напыляемую гидроизоляцию на 64-ом и 63-ем км внешнего кольца КАД, а также демонтировали временные технические средства организации дорожного движения.

На данный момент ограничения движения на участке полностью сняты, машины могут перемещаться по всем четырём полосам. Отметим, что первоначально работы планировали завершить 20 июня 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД закроют для грузовиков на время ПМЭФ

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"