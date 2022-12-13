ГУП "ТЭК" проведёт гидравлические испытания в пяти районах Петербурга с 22 мая

В общей сложности за 7 дней специалисты проведут 32 профилактических мероприятия.

С понедельника, 22 мая, в пяти районах Северной столицы стартуют гидравлические испытания теплосетей. Об этом информирует пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Речь идёт о Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском и Красногвардейском районах. Также до 26 мая проверки затронут Невский, Кировский, Петроградский, Калининский районы и Тосненский район Ленобласти. В общей сложности за 7 дней специалисты проведут 32 испытания. До 22 августа будет завершено 262 таких профилактических мероприятия.

Отметим, что теплоэнергетики будут выявлять ненадёжные участки сети за счёт увеличения давления в трубопроводах. Затем их включат в план ремонта и оперативно меняют до наступления холодов. На время испытаний температуру воды понизят до 40 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть завершила отопительный сезон и готовится к следующему.

Фото: Piter.TV