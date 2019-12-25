Гидравлические испытания пройдут в девяти районах Петербурга и Ленобласти

Специалисты призывают петербуржцев быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций нужно сообщать по телефонам: 004 и 112.

В четверг, 20 мая, в Петербурге и Ленобласти пройдут гидравлические испытания, специалисты проверят состояние тепловых сетей в девяти районах, передает пресс-служба ГУП ТЭК и "Теплосети Санкт-Петербурга".

Выборгский район: давление в трубопроводах повысят на на Большом Сампсониевском проспекте, 72, корпус 3, 75 и 85, корпус 2, а также на улице Ломоносова, 113.

Красногвардейский район: испытания проведут на Новочеркасском проспекте, 37, корпус1, 41/14 и 29, корпус 2.

Красносельский район: зона работ затронет улицы Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспект Маршала Жукова.

Московский район: рабочие проверят сети на улице Коли Томчака, 14, корпус 2, Ломаной улице, 6 и Московском проспекте, 124, корпус 2.

Петроградский район: испытания пройдут на набережной Малой Невки, 1.

Приморский район: теплосети проверят в поселке Лисий Нос, на Деловой улице, 3 и Лесной улице, 44, литера В в Ольгино.

Пушкинский район: Автомобильная улица, 4к2, Кузьминское шоссе, 64, Железнодорожная улица, 18, Павловское шоссе, 69а, Саперная улица, 49а; Павловск, Песчаный переулок, 4.

Колпинский районе: улица Красноборская, 3.

Также испытания пройдут в Тосненском районе Ленинградской области.

Ранее мы писали, что в Петербурге сократили сроки отключения горячей воды летом в 241 доме.

Фото: Piter.tv