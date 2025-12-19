Белорукого гиббона в Ленинградском зоопарке в день рождения накормили вкусностями

Несмотря на возраст, он сохранил бойкий и любознательный характер.

В Ленинградском зоопарке сегодня празднует свой 32-й день рождения один из самых возрастных и харизматичных обитателей — самец белорукого гиббона по имени Персей. Он является главой семейства этих приматов и, несмотря на солидный возраст, сохраняет бойкий характер.

Он замечательный папа, очень активный. Если не уделяют внимание, может и подзатыльник отвесить. Юлия Иванова, зоолог отдела "Приматы"

Персей родился и вырос в неволе, вся его жизнь связана с зоопарком. По словам сотрудников, он активно участвует в жизни своей семьи: присматривает за детёнышами, помогая самке, и поддерживает порядок в группе.

Ко дню рождения для долгожителя подготовили специальные угощения. Характерно, что, получив лакомства, Персей немедленно поделился ими со своими сородичами, подтверждая статус заботливого главы семейства.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк