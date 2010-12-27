В Петербурге в 95 лет умер Герой войны и заслуженный юрист России Владимир Матвеенко

С апреля 1965 года по июнь 1988 года Владимир Матвеенко занимал должность заместителя прокурора города Ленинграда.

В Петербурге в возрасте 95 лет скончался старший советник юстиции Владимир Матвеенко. Информацию об этом опубликовали на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

С августа 1943 по июль 1947 годов Владимир Матвеенко проходил военную службу. После прохождения спецкурсов усовершенствования офицерского состава шифровально-штабной службы, он служил шифровальщиком на 1-ом Украинском фронте. Потом до конца войны Матвеенко служил в штабе 10-го гвардейского стрелкового Будапештского корпуса.

С августа 1951 года по май 1960 года работал в Ленинградской транспортной прокуратуре на должностях следователя, транспортного прокурора Ленинград - Балтийского и Ленинград - Витебского участка Октябрьской железной дороги. С апреля 1965 года по июнь 1988 года Владимир Матвеенко занимал должность заместителя прокурора города Ленинграда.

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Фото: сайт Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу