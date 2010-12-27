В 76 лет умер гитарист Ареты Франклин Джимми Джонсон

Джимми Джонсон начал свою карьеру в 1960-х, работая помощником продюсера Рика Холла.

Основатель звукозаписывающей студии Muscle Shoals, продюсер и гитарист Джимми Джонсон скончался в возрасте 76 лет. Причина смерти не называется. Об этом The Guardian сообщил сын музыканта.

Джимми Джонсон начал свою карьеру в 1960-х, работая помощником продюсера Рика Холла. После того, как у музыканта появилась своя звукозаписывающая студия, он сам продюсировал таких артистов, как Конни Фрэнсис и группу Amazing Rhythm Aces.

Также он был гитаристом певицы Ареты Франклин, которую в 2008 году журнал Rolling Stone признал величайшей певицей в истории.

Ранее обладатель "Грэмми" Дэн Уорнер скончался от сердечного приступа сразу после концерта.