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В 76 лет умер гитарист Ареты Франклин Джимми Джонсон
Сегодня, 12:41
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nastya960

В 76 лет умер гитарист Ареты Франклин Джимми Джонсон

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Джимми Джонсон начал свою карьеру в 1960-х, работая помощником продюсера Рика Холла.

Основатель звукозаписывающей студии Muscle Shoals, продюсер и гитарист Джимми Джонсон скончался в возрасте 76 лет. Причина смерти не называется. Об этом The Guardian сообщил сын музыканта.

Джимми Джонсон начал свою карьеру в 1960-х, работая помощником продюсера Рика Холла. После того, как у музыканта появилась своя звукозаписывающая студия, он сам продюсировал таких артистов, как Конни Фрэнсис и группу Amazing Rhythm Aces.

Также он был гитаристом певицы Ареты Франклин, которую в 2008 году журнал Rolling Stone признал величайшей певицей в истории. 

Ранее обладатель "Грэмми" Дэн Уорнер скончался от сердечного приступа сразу после концерта.

Теги: джимми джонсон, умер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка, Тема дня,

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