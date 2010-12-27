Обладатель "Грэмми" Дэн Уорнер скончался от сердечного приступа сразу после концерта

При жизни музыкант работал с Барбарой Стрейзанд, Майклом Джексоном, Селин Дион, Шакирой, Мадонной, Нелли Фуртадо и другими.

Гитарист Дэн Уорнер умер от сердечного приступа сразу после концерта. Об этом сообщил Billboard.

Как отметило издание, в среду, 4 сентября, гитарист отыграл концерт в своем любимом баре Shenanigans в Голливуде. После выступления он просто рухнул замертво, спустившись со сцены.

Дэн Уорнер был американским продюсером, автором песен и гитаристом. При жизни он работал с Барбарой Стрейзанд, Майклом Джексоном, Селин Дион, Шакирой, Мадонной, Нелли Фуртадо и другими. В 2011 году Уорнер получил "Грэмми" за работу над альбомом испанского певца Алехандро Санса Paraíso Express.

Ранее автор хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон погиб в автокатастрофе.