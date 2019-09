Автор хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон погиб в автокатастрофе

Композитору был 41 год.

В автокатастрофе в Южной Каролине в 41 год погиб обладатель Grammy и автор песен Майкла Джексона и Бейонсе Лашон Дэниелс. Об этом в Instagram сообщила его жена Эйприл

С глубочайшим сожалением сообщаем, что наш любимый муж, отец и друг Лашон Дэниелс стал жертвой автокатастрофы в Южной Каролине. Эйприл

Свои соболезнования семье композитора выразили музыканты Кейлани, Доун Ричард, Кирк Франклин.

Лашон Дэниелс наиболее известен, как автор песен Леди Гаги, Бейонсе, Уитни Хьюстон и Майкла Джексона. В 2001 году он получил Grammy в номинации лучшая R&B песня за сингл группы Destiny"s Child"s "Say My Name". В 2014 он снова номинировался в этой категории за песню Тэймар Брэкстон "Love and War".

Накануне из-за онкологии в 71 год скончался первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон.

Видео: YouTube/ HipHollywood, Erica Campbell, Fully Involved Media Group LLC, That Grape Juice

