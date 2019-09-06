Из-за онкологии в 71 год скончался первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон

В конце июля у Петерсона обнаружили онкологическое заболевание. У певца были метастазы, и буквально за август он "растаял".

В возрасте 71 года после продолжительной болезни скончался певец и музыкант Юрий Петерсон. Он состоял в вокально-инструментальных ансамблях (ВИА) "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя". Многим он известен, как первый исполнитель песен "Снег кружится" и "Вся жизнь впереди".

Невестка Петерсона рассказала РБК, что у ее свекра в конце июля обнаружили онкологическое заболевание. У певца были метастазы, и буквально за август он "растаял". Прощание с артистом состоится на Хованском кладбище 9 сентября в 10:00 утра. После певца кремируют.

Юрий Петерсон родился в Риге. Также многим известны его другие песни: "Не повторяется такое никогда", "Не повторяется такое никогда", "Это говорим мы".

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Видео: YouTube/ Галина Стельмах, MAlexN56