В возрасте 92 лет скончался Бедрос Киркоров

Он умер 18 марта в 15:37.

В возрасте 92 лет умер народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом в своих соцсетях сообщил его сын Филипп Киркоров.

Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Филипп Киркоров

Причина смерти Бедроса Киркорова – остановка сердца, сообщил РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом Киркоровым, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими артистами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году – народным.

Также Бедрос Киркоров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом "За честь и достоинство".

Фото: официальная страница ВКонтакте/ Филипп Киркоров