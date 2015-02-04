Спасший 150 сослуживцев герой России Балдан Цыдыпов пройдет реабилитацию в Петербурге

Ему провели уже 14 операций. Из тела бойца извлекли около 2 кг металла.

Герой России Балдан Цыдыпов будет проходить реабилитацию в Петербурге. Об этом сообщил сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев в своём tg-канале.

Известно, что уроженец Агинского округа Балдан Цыдыпов спас более 150 сослуживцев. Взвод бойца во время обстрела в Киевском районе развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнём уничтожил бронетехнику противника. Тем самым он спас российских военных. Сам Цыдыпов получил серьезное ранение.

Ему провели уже 14 операций. Из тела бойца извлекли около 2 кг металла. Сейчас военнослужащий все еще получает лечение.

Известно, что 29 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил офицеру золотую звезду Героя России.

Ранее на Piter.tv: на "Госуслугах Петербурга" появилась страница с мерами поддержки семей мобилизованных.

Фото: Телеграм / Баир Жамсуев