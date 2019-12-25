Герой Чеченской войны отправляется в недельный велопробег от Пулковских высот до Псковской области

Николай Евтух и его сослуживцы преодолеют почти 500 километров.

Ветераны, действующие офицеры отряда спецназа "Тайфун" и сотрудники МСЧ РФ примут участие в недельном велопробеге по Ленинградской области от Пулковских высот до города Пустошка. Возглавит колонну ветеран Чеченской войны, кавалер ордена Мужества Николай Евтух, 20 лет назад получивший серьезное ранение: педали боец будет крутить руками. Как стало известно Piter.TV, в общей сложности участники преодолеют почти 500 километров.



Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация "Союз дорожников Ленобласти", в которую входят работники из сферы дорожного строительства.



Директор Союза Андрей Кочетков отметил, что всего в пробеге участвуют 7 человек. За 7 дней они остановятся в 8 городах и поселках Ленинградской области – для этого необходимо преодолевать по 70 километров в день. В каждом населенном пункте пройдет возложение цветов к военным мемориалам.



Добавим, что в 2018 году Николай Евтух поднялся с сослуживцами на Эльбрус. Кроме того, в марте 2000 года отряд "Тайфун" в тяжелом бою освободил чеченское село Комсомольское от банды Руслана Гелаева.

Ранее мы рассказали о том, что в велопробеге по Дороге Жизни приняли участие 400 петербуржцев.

Фото: Источник Piter.TV