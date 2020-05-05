Германия выдала ордер на арест россиянина, подозреваемого в хакерском взломе

Взлом парламентских ресурсов произошел в 2015 году.

Как стало известно 5 мая из материалов газеты Sueddeutsche Zeitung, прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России, который подозревается в хакерском взломе компьютерных систем парламента страны в 2015 году. СМИ сообщает, что имя подозреваемого – Дмитрий Бадин, и он, якобы – офицер ГРУ.

Отмечается, что Бадина также ищут власти США за хакерские атаки, включая кражу электронных писем от Хиллари Клинтон и Демократической партии в преддверии выборов 2016 года.

Ранее мы сообщали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом в истории ФРГ. Такое заявление он сделала, выступая в Бундестаге. Меркель добавила, что Германия ещё не прошла пик заражения коронавирусом — и даже не приблизилась с конечным стадиям.