Власти Германии ожидают, что все мирные демонстранты в ближайшее время будут освобождены.

Германия призвала освободить задержанных на митингах в поддержку Навального. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"ОВД-Инфо" сообщает, что в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

Российская конституция дает каждому в России право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях. Хайко Маас, глава МИД Германии

Он заявил, что власти Германии ожидают, что все мирные демонстранты в ближайшее время будут освобождены.

Ранее Госдеп США осудил действия силовиков на акциях протеста в России.

Видео: YouTube / phoenix