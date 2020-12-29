Германия призвала освободить задержанных на митингах в поддержку Навального. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"ОВД-Инфо" сообщает, что в связи с акциями были задержаны 3711 человек.
Российская конституция дает каждому в России право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях.
Хайко Маас, глава МИД Германии
Он заявил, что власти Германии ожидают, что все мирные демонстранты в ближайшее время будут освобождены.
Ранее Госдеп США осудил действия силовиков на акциях протеста в России.
Видео: YouTube / phoenix
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