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Герман Садулаев рассказал, что Прилепин имел возможность поехать в ЛНР на бронированной машине

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Писатель считает, что пострадавший очень полагается на защиту Бога.

Российский писатель Герман Садулаев  прокомментировал покушение на Захара Прилепина. Он рассказал "Петербургскому Дневнику", что у Прилепин имел возможность поехать в зону СВО на бронированной машине.

Садулаев был удивлен, когда узнал из новостей, что его коллега отправился в ЛНР на "Ауди". Он отметил, что один олигарх подарил писателю машину "Тигр", чтобы тот не пострадал. По мнению Садулаева, Прилепин решил ехать на своем автомобиле, потому что бронированная машина бросается в глаза.

И потом он очень полагается на защиту Бога.

Герман Садулаев, писатель

Садулаев добавил, что был лично знаком с телохранителем Прилепина, который погиб 6 мая во время покушения на публициста. Водитель писателя называл себя Злым. Такое прозвище он взял для смеха, подчеркнул комментатор. Телохранитель Прилепина был очень добрым человеком.

Ранее на Piter.tv: подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания

Фото: Телеграм / 112

Теги: покушение на прилепина, прилепин, садулаев, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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