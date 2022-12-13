Герман Садулаев рассказал, что Прилепин имел возможность поехать в ЛНР на бронированной машине

Писатель считает, что пострадавший очень полагается на защиту Бога.

Российский писатель Герман Садулаев прокомментировал покушение на Захара Прилепина. Он рассказал "Петербургскому Дневнику", что у Прилепин имел возможность поехать в зону СВО на бронированной машине.

Садулаев был удивлен, когда узнал из новостей, что его коллега отправился в ЛНР на "Ауди". Он отметил, что один олигарх подарил писателю машину "Тигр", чтобы тот не пострадал. По мнению Садулаева, Прилепин решил ехать на своем автомобиле, потому что бронированная машина бросается в глаза.

И потом он очень полагается на защиту Бога. Герман Садулаев, писатель

Садулаев добавил, что был лично знаком с телохранителем Прилепина, который погиб 6 мая во время покушения на публициста. Водитель писателя называл себя Злым. Такое прозвище он взял для смеха, подчеркнул комментатор. Телохранитель Прилепина был очень добрым человеком.

Ранее на Piter.tv: подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания.

Фото: Телеграм / 112