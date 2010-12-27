Гергиев назвал плачевным состояние Театральной площади

Он просит чиновников спасти исторический объект города.

Директор Мариинского театра Валерий Гергиев считает, что сейчас Театральная площадь в Петербурге находится в "угрожающе плачевном" состоянии. Также у руководства города отсутствует четкое видение относительно внешнего облика объекта. Он напомнил, что именно на этой площади расположены ведущие культурные учреждения города. На данный момент там ведутся ремонтные работы в консерватории имени Римского-Корсакова, а также мероприятия по созданию станции метро "Театральная".

Я считаю трагически острой ситуацию с реконструкцией петербургской консерватории и призываю всех к этому отнестись серьезно прокомментировал специалист

Гергиев считает, что вопрос следует поднимать в самых высоких кругах и действовать жестко. Сейчас чиновники и не вспоминают, как выглядела площадь ранее, никто не предлагает решения по ее восстановлению. Гергиев считает, что объекту остро необходима поддержка, чтобы спасти ее от гибели.

Ранее Piter.tv писал о том, что стали известны финалисты конкурса проектов памятника Чайковскому в Петербурге.

Фото: Piter.tv

