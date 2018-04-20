Оркестр Мариинского театра выступил с благотворительным концертом в Кемерове

Все средства, собранные на благотворительном концерте, перечислят семьям погибших и пострадавших в ТЦ "Зимняя вишня".

В четверг, 19 апреля, в рамках XVII Московского пасхального фестиваля в Кемерове состоялся благотворительный концерт. Как сообщил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, все собранные деньги будут перечислены семьям погибших и пострадавших в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает ТАСС.

Хочется, чтобы хоть в какой-то степени этот концерт был данью и уважения и преклонения перед совершенно безвинно пострадавшими жертвами и их многочисленными близкими, членами их семей — это родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. Может грубо прозвучит, но хоть в какой-то степени [концерт] будет выражать те чувства, которые и переполняли, и до сих пор продолжают наполнять всех нас. Валерий Гергиев

Художественный руководитель Мариинского театра также отметил, что этот концерт будет сильно отличаться от выступлений в других городах. В программе прозвучат произведения, "которые никак не связываются с увеселительными мероприятиями". По мнению Гергиева, произошедшая в ТЦ "Зимняя вишня" трагедия очень сиильно изменила страну и самих россиян.

Говорят, что уже очень многие заведения подобного характера закрыты, идут по стране многочисленные, хочется верить, тысячи и тысячи проверок заведений подобного рода, и не только называющихся торговыми центрами. Надо сделать это [безопасность] приоритетом номер один, номер два и номер три, потому что нет оправдания, конечно, никому. Валерий Гергиев

Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Фото: Instagram / v_gergiev

Видео: Instagram / reall42