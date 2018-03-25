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nadiputintseva
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В Кемерово в загоревшемся ТЦ погибли дети

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Тела обнаружили в одном из залов кинотеатра.

25 марта в Кемерово произошел страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Как сообщают читатели Piter.tv, огонь унес жизни четырех детей.

Тела школьников были найдены а одном из кинозалов. По предварительной версии, очаг возгорания был также где-то на территории кинотеатра. Возможно в одном из залов.

На данный момент из комплекса эвакуировали всех посетителей, их было больше ста. В Четырехэтажном здании горят три этажа. На ликвидацию огня прибыли более десяти пожарных машин.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео: Piter.tv 

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Категории: Новости России Происшествия

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