В Кемерово в загоревшемся ТЦ погибли дети

Тела обнаружили в одном из залов кинотеатра.

25 марта в Кемерово произошел страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Как сообщают читатели Piter.tv, огонь унес жизни четырех детей.

Тела школьников были найдены а одном из кинозалов. По предварительной версии, очаг возгорания был также где-то на территории кинотеатра. Возможно в одном из залов.

На данный момент из комплекса эвакуировали всех посетителей, их было больше ста. В Четырехэтажном здании горят три этажа. На ликвидацию огня прибыли более десяти пожарных машин.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео: Piter.tv