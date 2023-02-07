Отмечается, что эти комплексы успешно применялись в штурмовых действиях подразделениями группировки.

Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Герасимов посетил командный пункт группировки войск в зоне проведения спецоперации. Начальник Генштаба заслушал доклад командующего и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач. Ему также продемонстрировали образцы боевых роботизированных комплексов. Отмечается, что эти комплексы успешно применялись в штурмовых действиях подразделениями группировки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России